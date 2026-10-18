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LOODUS

LOODUS | Kreeka pähkel pole enam eksootika

Kreeka pähklid on endiselt paljude jaoks eksootiline vili, mida saab osta ikka poest. Ent see lõunamaine viljapuu on täitsa võimeline kasvama siinsamas Hiiumaalgi. Tõestus sellest on olemas.
Koduaia puu esimesed kreeka pähklid. | foto: Tapio Vares

Tänini on ta siiski harva kohatav, vaid mõnes üksikus aias. Mujal Eestis on kreeka pähklipuud üritatud kasvatada kauem kui siin saarel. Ehkki veidi külmahell, on mõni puu juba üsna vana ja toekas. Eesti suurim kreeka pähklipuu kasvavat Paldiskis, vanim puu, umbes 70-aastane, aga Tapurlas. Väga saagikaid puid leiab Saaremaalt. Just praegu oktoobris on kreeka pähklite valmimise aeg.

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