LOODUS | Kreeka pähkel pole enam eksootika

Tänini on ta siiski harva kohatav, vaid mõnes üksikus aias. Mujal Eestis on kreeka pähklipuud üritatud kasvatada kauem kui siin saarel. Ehkki veidi külmahell, on mõni puu juba üsna vana ja toekas. Eesti suurim kreeka pähklipuu kasvavat Paldiskis, vanim puu, umbes 70-aastane, aga Tapurlas. Väga saagikaid puid leiab Saaremaalt. Just praegu oktoobris on kreeka pähklite valmimise aeg.
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