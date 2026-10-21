PÄÄSTE | Aegunud suitsuandur põhjustas väljakutse

Teisipäeva, 20. oktoobri hommikul kell 8.14 kutsuti päästjad Pühalepa-Harju külla, kus eaka inimese kodus piiksus suitsuandur. Tulekahju majas ei olnud. Suitsuandur hakkas piiksuma, sest see oli aegunud ja patarei oli tühi.