SELGUSID MEISTRID | Hiiumaal püstitati Eesti kestvusratsutamise osalejarekord

Võistlus 100 ja 120 kilomeetri distantsidel püstitas läbi aegade Eesti kestvusratsutamise osalejate rekordi. Võistluspäev tõi rajale kokku 61 võistluspaari. Kaheksas võistlusklassis jagus väljakutseid nii neile, kes soovisid kestvusratsutamisega alles tutvust teha, kui ka kogenud sportlastele, kelle eesmärgiks olid pikad distantsid ja rahvusvaheliste kvalifikatsioonide täitmine.