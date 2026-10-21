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SPORT

SELGUSID MEISTRID | Hiiumaal püstitati Eesti kestvusratsutamise osalejarekord

Koidmal toimus 17. oktoobril Rahvusvahelise Ratsaspordi Liidu (FEI) kestvusratsutamise võistlus, mis oli ühtlasi ka Eesti meistrivõistlused juunioride klassis.
Eesti meister kestvusratsutamise juunioride klassis Kelly Kalbre hobusega Roshan Kassari. | Foto: Angelika Sadam

Võistlus 100 ja 120 kilomeetri distantsidel püstitas läbi aegade Eesti kestvusratsutamise osalejate rekordi. Võistluspäev tõi rajale kokku 61 võistluspaari. Kaheksas võistlusklassis jagus väljakutseid nii neile, kes soovisid kestvusratsutamisega alles tutvust teha, kui ka kogenud sportlastele, kelle eesmärgiks olid pikad distantsid ja rahvusvaheliste kvalifikatsioonide täitmine.

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