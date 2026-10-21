JÄRELEHÜÜE | Lahkus Tiit Asumets (9.12.1947– 20.10.2026)

Kuula artiklit Your browser does not support the audio element.

Tiit Asumetsa teekond Hiiumaale sai alguse 1975. aastal, kui ta saabus saarele koos abikaasa Elleniga. Vaevalt oskas ta siis arvata, et sellest saab tema kodu ning paik, kuhu jääb aastakümneteks tema töö ja ettevõtmiste jälg. Tiit asus tööle Emmaste kolhoosi abitootmises – algul müügimehena, hiljem juba ettevõtte tuleviku kujundajana.

Eesti taasiseseisvumisega kaasnenud muutuste ajal, mil senised majandussidemed katkesid ja paljude ettevõtete tulevik oli ebakindel, otsustas ta koos töökaaslastega senise tootmise baasil edasi minna. Nii sündis 9. detsembril 1991 AS Dale LD. Kuupäev langes kokku Tiidu sünnipäevaga – üks neist juhustest, mida ta ise armastas oma ettevõtjaks saamise loos meenutada.

Väikesest Hiiumaa tootmisettevõttest kasvas aastate jooksul rahvusvaheliste koostööpartneritega nüüdisaegne tööstusettevõte. Selle taga olid järjepidev töö, julgus investeerida, oskus luua usaldusväärseid suhteid ning valmisolek muutuvate oludega kohaneda.

Kuid Tiidu ettevõtlust ei iseloomustanud ainult tootmismahud, seadmed või majandustulemused, olulisel kohal olid ka inimesed. Tiidu eestvedamisel kasvanud Dale LD tegutseb Hiiumaal tänaseni ning on aastakümnete jooksul pakkunud tööd paljudele hiidlastele ning ettevõtte arenguga käis kaasas tähelepanu töötajate heaolule.

Tiit oli kogukonnas tuntud ja austatud inimene – tema arvamust hinnati, tema sõnal oli kaalu ning tema tegemised ulatusid kaugemale ettevõtte igapäevasest juhtimisest. Ent kogu selle tõsiduse ja vastutuse juures ei puudunud Tiidul kunagi huumorimeel. Talle meeldis nalja visata, vahel ka iseenda üle, ning mõni muhe ütlemine võis kõige tõsisemagi jutuajamise hoopis teise meeleollu pöörata. Just sellisena jääb ta paljudele meelde – tegusa ja ettevõtliku, aga samas vahetu ja sooja inimesena, kes oskas elust ka rõõmu tunda.

Tiidu panust Hiiumaa arengusse on tunnustatud mitmel korral. 2015. aastal pälvis ta Hiiu maakonna teenetemärgi. 2021. aastal tunnustas president Kersti Kaljulaid teda Valgetähe IV klassi teenetemärgiga ettevõtluse edendamise eest Hiiumaal ning Hiiumaa Ettevõtjate Liit avaldas talle austust tunnustusega “Tänukummardus”. 2022. aastal avati Emmaste raamatukogu ees tema auks tänupink – ilus ja sümboolne tunnustus inimesele, kes oli aastakümneid panustanud oma kodukandi ellu.

Hiiumaa Ettevõtjate Liidu jaoks jääb Tiit meelde kui ettevõtlikkuse ja järjepidevuse eeskuju. Tema elutöö kinnitab, et ettevõtlus ei ole ainult äri tegemine. See on vastutus inimeste, oma kodukoha ja tuleviku ees.

Tiidust jääb maha palju enamat kui tema loodud ettevõte. Jäävad aastakümnete pikkuse töö viljad, lugematud kohtumised, jagatud kogemused ja head mälestused. Ning kindlasti jäävad paljudele meelde tema muhe naer ja tabavad naljad.

Aitäh, Tiit, kõige eest, mida Sa Hiiumaa heaks tegid!

Avaldame sügavat kaastunnet Tiidu perele, lähedastele, sõpradele, töökaaslastele ja koostööpartneritele.

Hiiumaa Ettevõtjate Liit