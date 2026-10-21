Läänepoolse toa rõdult avaneb vaade Mardihansu lahele, mis, tõsi küll, oli tol septembri lõpu päeva hommikul mattunud paksu udusse. Läbi halli seina kumab valgus, mis annab aimu, et varsti lööb pildi klaariks. Kui Eha ümber ei sebiks kümned ehitajad ja haljastajad, et teha veel viimaseid pintslitõmbeid, võiks linnuhäälte ja vee kerge loksumisega segatud vaikus olla suisa valus. Ja maailmas on väga palju inimesi, kes on nõus selle vaikuse eest maksma.
GALERIID
SALADUSELOORI VARJUS | Eha müüb maailmale Hiiumaa luksuslikku lihtsust
Õngu männimetsa ja mere vahele rajatud Eha retriit valmistub esimeste külaliste vastuvõtuks. Kaheksa aastat küpsenud ettevõtmise eestvedajad tahavad pakkuda midagi, mida nende sõnul Eestis veel ei ole: luksuslikku puhkust, mille keskmes pole kallid asjad, vaid Hiiumaa loodus, vaikus ja võimalus aeg maha võtta.
Viimased kuulutused
Veel lugemist:
UUDISED
Vahepeal keeldudesse takerdunud Palade piirkonna mobiililevi parandamiseks kavandatava mobiilimasti rajamisel on leitud uus lahendus.
AHTO ILMAJUTUD
Esimesed öökülmad on möödas ning järgneva nädala aja ilm tuleb taas veidi soojem ning ilmselt ka veidi niiskem.
HIIU LEHE MINUTID
Hiiu Lehe minutid kõlavad Kadi raadios kolmapäeva hommikuti.