SALADUSELOORI VARJUS | Eha müüb maailmale Hiiumaa luksuslikku lihtsust

Läänepoolse toa rõdult avaneb vaade Mardihansu lahele, mis, tõsi küll, oli tol septembri lõpu päeva hommikul mattunud paksu udusse. Läbi halli seina kumab valgus, mis annab aimu, et varsti lööb pildi klaariks. Kui Eha ümber ei sebiks kümned ehitajad ja haljastajad, et teha veel viimaseid pintslitõmbeid, võiks linnuhäälte ja vee kerge loksumisega segatud vaikus olla suisa valus. Ja maailmas on väga palju inimesi, kes on nõus selle vaikuse eest maksma.