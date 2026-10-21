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SALADUSELOORI VARJUS | Eha müüb maailmale Hiiumaa luksuslikku lihtsust

Õngu männimetsa ja mere vahele rajatud Eha retriit valmistub esimeste külaliste vastuvõtuks. Kaheksa aastat küpsenud ettevõtmise eestvedajad tahavad pakkuda midagi, mida nende sõnul Eestis veel ei ole: luksuslikku puhkust, mille keskmes pole kallid asjad, vaid Hiiumaa loodus, vaikus ja võimalus aeg maha võtta.
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Eva Marani ja Sonny Aswani rajatud puhkekeskuses on vaid 11 tuba ning viiepäevase paketi hind võib ulatuda 10 000 euroni. | Foto: Viive-Kai Rebane

Läänepoolse toa rõdult avaneb vaade Mardihansu lahele, mis, tõsi küll, oli tol septembri lõpu päeva hommikul mattunud paksu udusse. Läbi halli seina kumab valgus, mis annab aimu, et varsti lööb pildi klaariks. Kui Eha ümber ei sebiks kümned ehitajad ja haljastajad, et teha veel viimaseid pintslitõmbeid, võiks linnuhäälte ja vee kerge loksumisega segatud vaikus olla suisa valus. Ja maailmas on väga palju inimesi, kes on nõus selle vaikuse eest maksma.

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