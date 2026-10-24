Suve jooksul andsid Mihkli talumuuseumi viljatontide iludusvõistlusel oma hääle 4028 inimest. Tonte oli kokku 45 ja ükski kaunitar ei jäänud hääleta. Ülekaalukaks võitjaks osutus aga Silja Reemeti loodud Proua Maksuamet 505 häälega. Teise koha sai Hiiumaa Sotsiaalkeskuse valmistatud Preili Rosalie Punahuul 431 häälega ning kolmandaks tuli Lauka Lapimuttide Ristna Viljaaida Käät 325 häälega.
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GALERII | Viljatontidest ilusaimaks kuulutati Proua Maksuamet
Mihkli talumuuseumi hingedeaja perepäeval kuulutati välja viljatontide iludusvõistluse võitjad ning peeti tondioksjonit, kus kõrgeim pakkumine ulatus viiekümne euroni. Nüüd võib nii mõneski Hiiumaa koduaias kohata üsna isemoodi elanikke.
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