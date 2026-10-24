GALERII | Viljatontidest ilusaimaks kuulutati Proua Maksuamet

Suve jooksul andsid Mihkli talumuuseumi viljatontide iludusvõistlusel oma hääle 4028 inimest. Tonte oli kokku 45 ja ükski kaunitar ei jäänud hääleta. Ülekaalukaks võitjaks osutus aga Silja Reemeti loodud Proua Maksuamet 505 häälega. Teise koha sai Hiiumaa Sotsiaalkeskuse valmistatud Preili Rosalie Punahuul 431 häälega ning kolmandaks tuli Lauka Lapimuttide Ristna Viljaaida Käät 325 häälega.