Oktoobrikuu keskpaiga nädalavahetusel on Lehtma sadama kail palju kalastajaid. Ilm on sügise kohta mõnusalt soe, ehkki tuul puhub üsna tugevasti.
HOBI
SÜGISENE TÕMBENUMER | Räim ja lest meelitavad sügisel Hiiumaale
Kuigi tavapärane turismihooaeg on Hiiumaal lõppenud, leidub neid, kelle jaoks on just sügis parim aeg saarele tulla. Just siis läheb lahti räime- ja lestapüük, milleks tullakse saarele üle Eesti. Paljudele on sellest kujunenud iga-aastane traditsioon.
Viimased kuulutused
Veel lugemist:
PERSOON
Maria Valdma Härm on teinud ehteid nii riigipeadele kui ka inimestele, kes tahavad oma koduaia õunapuud abielusõrmusesse jäädvustada. Ta ei armasta seeriatootmist, oma ehteid...
KULTUUR
Puhtast rukkijahust leiba tehti Hiiumaal vanasti ainult pulmadeks ja jõuludeks. Muidu läks ikka aganaid lisaks. Mismoodi aganaleib maitseb, saab teada Mihkli talumuuseumis hingedeaja perepäeval.
PILTUUDIS
Hiiumaa Spordikooli noormaadlejad võitsid Konesko Türi spordihoones peetud rahvusvahelisel maadlusturniiril kaks esikohta.
PÄÄSTE
Kolmapäeval, 21. oktoobril kell 16 sai häirekeskus teate liiklusõnnetusest Käina ringteel Mäekülas, kus sõiduauto Mercedes-Benz juht kaotas sõiduki üle kontrolli, sõitis üle ringtee ohutussaare...