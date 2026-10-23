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SÜGISENE TÕMBENUMER | Räim ja lest meelitavad sügisel Hiiumaale

Kuigi tavapärane turismihooaeg on Hiiumaal lõppenud, leidub neid, kelle jaoks on just sügis parim aeg saarele tulla. Just siis läheb lahti räime- ja lestapüük, milleks tullakse saarele üle Eesti. Paljudele on sellest kujunenud iga-aastane traditsioon.
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Rakveres elav Heidi koos elukaaslasega käib igal aastal Hiiumaal kalal, nemad hindavad väga sügisest rahu ja vaikust ning Hiiumaa loodust. | Foto: Kai Kallas

Oktoobrikuu keskpaiga nädalavahetusel on Lehtma sadama kail palju kalastajaid. Ilm on sügise kohta mõnusalt soe, ehkki tuul puhub üsna tugevasti. 

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