MEILE KIRJUTATAKSE | Rita juhatas koori naeratusega

Meie viimane kirjavahetus oli 2024. aastal Eesti, Läti ja Leedu laulupidude artikli teemal, mis ma talle enne Sirpi saatmist ülelugemiseks saatsin. Ta vastas muidugi, et see on tore lugu, ehkki lootsin, et ta ikka teeb natuke kriitikat ka. Rita olemuses polnud lihtsalt väga kriitikat teha, ta oli toetav, alati. Ootasin, et juba 2028. aastal saab trehvata ehk Tallinnas, 2007. aastal ju neidudekooriga käisime laulupeol … Samas, kus me Rita ja neidudekooriga ei käinud! Reisisime ja esinesime mitmel pool.