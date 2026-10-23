REET JÄTKAB | Soela läheb enne Sõru-Triigi liinile naasmist hooldusesse

Reisiparvlaev Soela läbib enne liinile naasmist hoolduse, et tagada sujuv laevaühendus talvehooajal. Esialgse prognoosi kohaselt naaseb Soela taas liinile järgmise nädala teises pooles.
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