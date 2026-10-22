Kärdla osavallakogu koosolekul ütles abivallavanem Omar Jõpiselg, et arendamise vastu on huvi tundnud
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UUS PLAAN | Kärdla keskele võib kerkida uus kaubandushoone
Hiiumaa vallavolikogu lõpetas hoonestusõiguse Hiiu tänav 1 ja Turu tn 1 kinnistutel, kuhu pidi kerkima riigimaja. Nüüd näeb vald ühe arenguvõimalusena kaubandus- ja teeninduspindade loomist, kuhu koondataks mitu rentnikku.
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