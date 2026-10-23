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ARVAMUS | Õnnelikum Hiiumaa

Teadlased eristavad kaht liiki õnne. Esimene on hedonistlik õnn, mis tähendab naudingut ja heaolu hetkes. Teine on eudaimooniline õnn, mis keskendub elu mõttele ja isiklikule arengule.

Ulf Johansson. | Foto: Erakogu

Hedonistlik õnn on lühiajaline ja sõltub sellest, kuidas sa end just praegu tunned, eudaimooniline õnn on aga püsivam ja puudutab elu tervikuna. See nõuab isiklikku pingutust ja visadust. Suvel on Hiiumaal võimalik nautida hedonistlikku õnne, aga sellest üksi ei piisa. Õnne saavutamiseks peab Hiiumaa pakkuma võimalust elada mõtestatud elu aastaringselt. 

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