ARVAMUS | Õnnelikum Hiiumaa

Hedonistlik õnn on lühiajaline ja sõltub sellest, kuidas sa end just praegu tunned, eudaimooniline õnn on aga püsivam ja puudutab elu tervikuna. See nõuab isiklikku pingutust ja visadust. Suvel on Hiiumaal võimalik nautida hedonistlikku õnne, aga sellest üksi ei piisa. Õnne saavutamiseks peab Hiiumaa pakkuma võimalust elada mõtestatud elu aastaringselt.
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20.10.2026
Müüa 36 rm 2024. aastal tehtud 50–55 cm pikkusega küttepuid. Transport Käina-Emmaste piirkonnas hinna sees. Lisainfo tel 529 3586
14.10.2026
Hiiumaa Orienteerujate Klubi tänab meie toetajaid ja koostööpartnereid: AS Jetoil, AS Sportland, Hiiumaa Spordiliit, Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupp, COOP Hiiumaa, Euro Kinnisvaraarenduse OÜ, M ja P Nurst AS, AS Salva Kindlustus, OÜ Relle Autokaubad, OÜ Tiit Reisid, Hiiu Leht, RMK, EOL, Recado Meedia OÜ, Emmaste Põhikool, Hiiumaa Spordikool, Hiiumaa vald, Marje Randmaa, Laura Valting, Tiiu Vannas, Hardi Raiend. Tänu teile läks meil hooaeg suurepäraselt korda!
14.10.2026
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14.10.2026
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12.10.2026
Vajan abi katuse remondiks. Tel 515 6076
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