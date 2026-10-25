SATTUMISE LUGU | Soomlanna Helena leidis Hiiumaal uue võimaluse inimesi aidata

“Mitu aastat teadsime teda kui soome prouat, kes Kõrgessaare päevakeskuses pesu pesemas käib,” naerab päevakeskuse juht Katrin Kivivuori. “Ühel päeval ta aga tuli pakkuma oma teadmisi ja kogemusi kogukonna aitamiseks.” Helena on ametilt psühhoterapeut, kes pensionile jäädes otsis omale uut väljundit.