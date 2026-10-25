“Mitu aastat teadsime teda kui soome prouat, kes Kõrgessaare päevakeskuses pesu pesemas käib,” naerab päevakeskuse juht Katrin Kivivuori. “Ühel päeval ta aga tuli pakkuma oma teadmisi ja kogemusi kogukonna aitamiseks.” Helena on ametilt psühhoterapeut, kes pensionile jäädes otsis omale uut väljundit.
KUIDAS MA SIIA SATTUSIN?
SATTUMISE LUGU | Soomlanna Helena leidis Hiiumaal uue võimaluse inimesi aidata
Hiiumaal elab mitmeid soomlasi, kes siia kodu loonud. Enamus neist hoiab omaette, saare vaikust nautides. Helena Bergman oli nende hulgas, kuni otsustas Kõrgessaare elus kaasa lüüa.
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