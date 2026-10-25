Jälgi meid
Pane leht kiiremini käima Päis

KUIDAS MA SIIA SATTUSIN?

SATTUMISE LUGU | Soomlanna Helena leidis Hiiumaal uue võimaluse inimesi aidata

Hiiumaal elab mitmeid soomlasi, kes siia kodu loonud. Enamus neist hoiab omaette, saare vaikust nautides. Helena Bergman oli nende hulgas, kuni otsustas Kõrgessaare elus kaasa lüüa.

Avatar photo
Ametilt psühhoterapeut Helena Bergman otsis pensionile jäädes uut väljundit ning hakkab Kõrgessaare päevakeskuses tasuta nõustamist pakkuma. | Foto: Eike Meresmaa

“Mitu aastat teadsime teda kui soome prouat, kes Kõrgessaare päevakeskuses pesu pesemas käib,” naerab päevakeskuse juht Katrin Kivivuori. “Ühel päeval ta aga tuli pakkuma oma teadmisi ja kogemusi kogukonna aitamiseks.” Helena on ametilt psühhoterapeut, kes pensionile jäädes otsis omale uut väljundit.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Viimased kuulutused

Veel lugemist:

KULTUUR

RAAMATULEID | Enno Tuulik nopib raamatutest kullateri

Hiiumaalt palju kaugemalgi pastorina tuntud Enno Tuulik ütleb, et praegu pakub talle peamist huvi vaimulik kirjandus. Kuid lapsepõlvest saadik on teda saatnud hoopis noortekirjanduse...

5 tundi ago

GALERIID

GALERII | Viljatontidest ilusaimaks kuulutati Proua Maksuamet

Mihkli talumuuseumi hingedeaja perepäeval kuulutati välja viljatontide iludusvõistluse võitjad ning peeti tondioksjonit, kus kõrgeim pakkumine ulatus viiekümne euroni. Nüüd võib nii mõneski Hiiumaa koduaias...

18 tundi ago

UUDISED

REET JÄTKAB | Soela läheb enne Sõru-Triigi liinile naasmist hooldusesse

Kihnu Veeteed andis teada, et Sõru–Triigi liinil jätkab ka järgmisel nädalal reisijate teenindamist asenduslaev Reet.

2 päeva ago

25 AASTAT TAGASI

25 AASTAT TAGASI | Tubala silt tassiti tee äärest metsa

Tubala silt tassiti tee äärest metsa

2 päeva ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×