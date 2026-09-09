KUIDAS EDASI? | Vilistlased tahavad Suuremõisas koolivaimu elus hoida

Suuremõisa lossi ja sealse Kirsiaia tulevik vajab pikaajalist lahendust, sest Hiiumaa vallal pole võimalik kompleksi üksinda üle võtta ja senisel tasemel ülal pidada.
Viimased kuulutused
08.09.2026
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07.09.2026
Hiiumaa Orienteerujate Klubi tänab kõiki, kes aitasid kaasa Hiiumaa 65. karikavõistluste edukale toimumisele: AS Jetoil, AS Sportland Eesti, COOP Hiiumaa, M ja P Nurst AS, Hiiumaa Spordiliit, Euro Kinnisvaraarendus OÜ. Aitäh teile, perekond Kütt ja Marje Randmaa, karikate ning Laura Valting, diplomite eest! Tänud Tiiu Vannasele jooginõude eest! Täname Hardi Raiendit asjatundliku ja rõõmsameelse kommentaatori töö eest. Suured tänud RMK-le, et saime Leemeti metsamajas toimetada.
04.09.2026
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04.09.2026
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04.09.2026
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02.09.2026
Selle hooaja viimased laskekatsed toimuvad 15. septembril algusega kl 16 Paluküla lasketiirus. Lasketiir on avatud kl 16–20, kui laskjaid jätkub. Huviliste puudumisel suletakse tiir kl 18.30. Ootame rohket osavõttu! Hiiumaa Jahimeeste Selts
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