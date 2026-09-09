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KUIDAS EDASI? | Vilistlased tahavad Suuremõisas koolivaimu elus hoida

Hiiumaa Ametikooli Vilistlaskogu ümarlaual leiti, et Suuremõisa loss ja aed peaksid jääma avalikku kasutusse ning nende tulevik võiks olla seotud ka haridustegevusega.
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Suuremõisa lossi tuleviku üle pidasid aru ka (vasakult) vilistlane Kristina Aimla-Volkov, aianduse juhtõpetaja Lylian Lainoja, vilistlane Tiina Maiberg ja lossi külastusjuht Ingrid Saarnak. | Foto: Piret Almiste

Suuremõisa lossi ja sealse Kirsiaia tulevik vajab pikaajalist lahendust, sest Hiiumaa vallal pole võimalik kompleksi üksinda üle võtta ja senisel tasemel ülal pidada. 

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