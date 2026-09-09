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DIGILEHT | Hiiu Leht 10. septembril

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Hiiu Leht 10. septembril
  • Juhtkiri | Rääkigem inimestega
  • Arvamus | Kes küll aitaks memme püsti?
  • Arvamus | Kas kõik väärtuslik peab olema kaitse all?
  • Tänavaküsitlus | Kuidas valitud president meeldib?
  • Uudis | Kaitseta kiviaed lükati Laukal hunnikusse
  • Uudis | Vilistlased tahavad Suuremõisas koolivaimu elus hoida
  • Uudis | Militaarmuuseum väntab filmi rootslase pöörasest lennust
  • Uudis | Hiiumaa aasta õppijaks valiti Martina Martinson-Nigu
  • Kultuur | HiKu jätab kunstnike äraarvamise vaatajale
  • Kultuur | Vaike Külvet jutustab pagulasloo fotode kaudu
  • Sport | Kätlin Mast võitis Balti pronksi ja valmistub MM-ks
  • Persoon | Kaivo Platov elab Saunabussi, pere, mere ja metsa rütmis
  • Sattumise lugu | Kärolyn pidas hiidlasi hulludeks
  • Vanavanemate päev | Vanaisad andsid Robinile tuule purjedesse
  • Lapsesuu | Vanaemad muretsevad nii palju
  • Hobi | Kettagolf ei pea olema vaid võistlus
  • Noored | Andris Valk käib kümnetuhande tunni teed
  • Metsatoit | Punetav pohlasügis jõuab jõululauale välja
  • 25 aastat tagasi | Kõplased ikka umbusklikud

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