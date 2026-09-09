DIGILEHT | Hiiu Leht 10. septembril

Hiiu Leht 10. septembril
- Juhtkiri | Rääkigem inimestega
- Arvamus | Kes küll aitaks memme püsti?
- Arvamus | Kas kõik väärtuslik peab olema kaitse all?
- Tänavaküsitlus | Kuidas valitud president meeldib?
- Uudis | Kaitseta kiviaed lükati Laukal hunnikusse
- Uudis | Vilistlased tahavad Suuremõisas koolivaimu elus hoida
- Uudis | Militaarmuuseum väntab filmi rootslase pöörasest lennust
- Uudis | Hiiumaa aasta õppijaks valiti Martina Martinson-Nigu
- Kultuur | HiKu jätab kunstnike äraarvamise vaatajale
- Kultuur | Vaike Külvet jutustab pagulasloo fotode kaudu
- Sport | Kätlin Mast võitis Balti pronksi ja valmistub MM-ks
- Persoon | Kaivo Platov elab Saunabussi, pere, mere ja metsa rütmis
- Sattumise lugu | Kärolyn pidas hiidlasi hulludeks
- Vanavanemate päev | Vanaisad andsid Robinile tuule purjedesse
- Lapsesuu | Vanaemad muretsevad nii palju
- Hobi | Kettagolf ei pea olema vaid võistlus
- Noored | Andris Valk käib kümnetuhande tunni teed
- Metsatoit | Punetav pohlasügis jõuab jõululauale välja
- 25 aastat tagasi | Kõplased ikka umbusklikud