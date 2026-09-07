Tõrvanina telkimisalal peatunud Singapurist pärit rattamatkaja kirjutas Hiiumaa Heaks Facebooki grupis, et jättis 6. septembril kell 17 päikesepaneeli ja akupanga Tõrvanina telkimisala sildi kõrvale laadima. Kui ta umbes kaks tundi hiljem tagasi tuli, olid need kadunud. Rattamatkaja sõnul vajab ta seadmeid oma elektroonika laadimiseks ning palub kõigil, kes seadmetest midagi teavad, talle teada anda.
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NÄDAL POLITSEIS | Politseile teatati mitmest vargusest
Möödunud nädalal anti Hiiumaa politseile teada kahest vargusest. Ühe juhtumi puhul varastati seisvast sõidukist rahakott, politsei alustas juhtumis väärteomenetlust. Samuti anti politseile teada, et kadunud on avalikku kohta jäetud lukustamata jalgrattalt akupank koos päikesepaneeliga.
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