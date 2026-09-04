TÖÖVARJUNA PRAAMI LAADIMAS | Elu sadamas: Bronn läbi, saadan üldi

“Väikesed läbi!”, “Kas saadan kõrged?” ja “15 väikest üldist!” on vaid mõned korraldused, mida võib sõidukite pardale laadimise ajal kuulda sadamatöötajaid ja praamimeeskonda ühendavast raadiosidest.
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