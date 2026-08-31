NÄDAL POLITSEIS | Viinakurat niitis meestel jalad alt

Kärdla politseijaoskonna juhi Moonika Raudsepa sõnul tuvastas politsei liikluses enim kiiruse ületamisi. Samuti jäi liiklusrikkumistest politseile silma ka juhte, kes rääkisid sõiduki juhtimise ajal telefoniga ning juhte, kes eirasid turvavöö kohustust.