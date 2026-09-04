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ARVAMUS

ARVAMUS | Huviharidus mängib olulist rolli ääremaastumise pidurdamisel

Pidevas ääremaastumise ja kahanemise foonis on riik alustanud Eesti 2050 üleriigilise planeeringuga kavandama tõmbekeskuste koondamist, et kahaneva rahvastiku tingimustes tagada põhiteenused uuteks tõmbekeskusteks määratud linnades.
Martin Erik Maripuu, Hiiumaa juurtega ajakirjanik, ERR Tartumaa korrespondent. | Foto: Kerstin Tälli

Eks rahvaarv maapiirkonnas kahaneb, selle vastu vaielda ei saa, isegi kui tahaks. Kuid nendes tingimustes, mis praegu Eestis on, proovivad kõik omavalitsused inimesi enda piirkonda elama meelitada. Kindlasti on üks olulisi faktoreid elukoha valikul töökoht, kuid selle osatähtsus ja seotus geograafilise asukohaga on vähenemas ning muud aspektid, nagu näiteks hea (huvi)haridus ja elukeskkond, on esile kerkimas.

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