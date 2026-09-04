Eks rahvaarv maapiirkonnas kahaneb, selle vastu vaielda ei saa, isegi kui tahaks. Kuid nendes tingimustes, mis praegu Eestis on, proovivad kõik omavalitsused inimesi enda piirkonda elama meelitada. Kindlasti on üks olulisi faktoreid elukoha valikul töökoht, kuid selle osatähtsus ja seotus geograafilise asukohaga on vähenemas ning muud aspektid, nagu näiteks hea (huvi)haridus ja elukeskkond, on esile kerkimas.
ARVAMUS
ARVAMUS | Huviharidus mängib olulist rolli ääremaastumise pidurdamisel
Pidevas ääremaastumise ja kahanemise foonis on riik alustanud Eesti 2050 üleriigilise planeeringuga kavandama tõmbekeskuste koondamist, et kahaneva rahvastiku tingimustes tagada põhiteenused uuteks tõmbekeskusteks määratud linnades.
Viimased kuulutused
Veel lugemist:
KULTUUR
Augusti keskpaigas täitsid suvepealinna Pärnu üle 2500 võimleja ja rahvatantsija erinevatest Eesti paikadest, et nautida ühiselt tantsu ja võimlemise võlu esmakordselt toimunud VõraFestil.
UUDISED
Maestro Arvo Pärdi 91. sünnipäeval, 11. septembril kõlab Kärdla kirikus Nargenfestivali Pärdi päevade kontsert.
KULTUUR
Viis aastat menukaid tasuta Kassari Klassika kontserte paneb korraldaja küsima, kuidas edasi? Kas areneda suuremaks, eripärasemaks või hoopis valida mõni kolmas tee?