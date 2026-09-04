ARVAMUS | Huviharidus mängib olulist rolli ääremaastumise pidurdamisel

Eks rahvaarv maapiirkonnas kahaneb, selle vastu vaielda ei saa, isegi kui tahaks. Kuid nendes tingimustes, mis praegu Eestis on, proovivad kõik omavalitsused inimesi enda piirkonda elama meelitada. Kindlasti on üks olulisi faktoreid elukoha valikul töökoht, kuid selle osatähtsus ja seotus geograafilise asukohaga on vähenemas ning muud aspektid, nagu näiteks hea (huvi)haridus ja elukeskkond, on esile kerkimas.