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TAAS PLAANIS | ERR tahab Hiiumaa korrespondendi tagasi tuua

ERR-i uudistetoimetuse uus peatoimetaja Joosep Värk peab praegust Läänemaa ja Hiiumaa uudiste kajastamise korraldust mittetoimivaks ning loodab lähiaastatel olukorra paranemist. Kiiret lahendust ERR-i eelarve praegu tema sõnul siiski ei võimalda.
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ERR-i uudistetoimetuse peatoimetaja Joosep Värk. | Erakogu

Joosep Värk kohtus eelmisel neljapäeval Haapsalu, Hiiumaa ja Lääne-Nigula omavalitsuste ja arenduskeskuste esindajatega, et arutada senise korralduse mõju ja võimalusi olukorda parandada.

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