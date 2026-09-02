Joosep Värk kohtus eelmisel neljapäeval Haapsalu, Hiiumaa ja Lääne-Nigula omavalitsuste ja arenduskeskuste esindajatega, et arutada senise korralduse mõju ja võimalusi olukorda parandada.
UUDISED
TAAS PLAANIS | ERR tahab Hiiumaa korrespondendi tagasi tuua
ERR-i uudistetoimetuse uus peatoimetaja Joosep Värk peab praegust Läänemaa ja Hiiumaa uudiste kajastamise korraldust mittetoimivaks ning loodab lähiaastatel olukorra paranemist. Kiiret lahendust ERR-i eelarve praegu tema sõnul siiski ei võimalda.
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