Jälgi meid
Moosikonkurss

GALERIID

GALERII | Õppeaasta algas traditsioonilise rongkäiguga

Kärdla Kooli ja Hiiumaa gümnaasiumi õpilased alustasid uut kooliaastat juba tavaks saanud rongkäiguga läbi Kärdla Keskväljaku.
Avatar photo
Rongkäik. | Foto: Eike Meresmaa

Rongkäigu rivi ees kõndisid Kärdla Kooli direktor Margit Kagadze, õppejuht Kairi Kruusaauk ja vallavanem Hergo Tasuja.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Viimased kuulutused

Veel lugemist:

UUDISED

ILM ÜLLATAS | August tõi päikest ja paduvihma

Keskkonnaagentuuri andmetel oli Eestis tervikuna tänavune august ilma poolest üsna harju keskmine, kuid Hiiumaal paistis keskmisest rohkem päikest ning ka vihma jagus Hiiumaa eri...

59 minutit ago

ARVAMUS

DIREKTORI VIIMANE KÕNE | Ametikooli lugu ei lõpe

Hiiumaa Ametikooli viimane direktor Ivo Eesmaa avaldas oma viimase kõne, mis jäi tormi tõttu pidamata kooli lõpupeol, mis oli ühtlasi ka vilistlaste kokkutulek.

3 tundi ago

UUDISED

LOSSI TULEVIK | Riik ja vald otsivad Suuremõisa lossile kasutust

Suuremõisa lossikompleksi tuleviku üle peetud arutelul näeb Hiiumaa vald ühe võimalusena kompleksi ühist haldamist riigi ja valla poolt. Ministeeriumite esindajate sõnul pole konkreetset lahendust...

4 tundi ago

UUDISED

TERE KOOL | Esimeses klassis alustab 66 last

Sel õppeaastal läheb Hiiumaal esimesse klassi 66 last, neist Kärdlas 28, Käinas 17, Laukal 8, Emmastes 7, Suuremõisas 4 ja Paladel 2. Möödunud aastal...

6 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×