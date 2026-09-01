VASTUKAJA | Hiiumaa vald ei ole koomas, vaid investeerib inimestesse

Hiljuti saime Hiiu Lehe veergudelt lugeda justkui Hiiumaa vald investeeriks end lõhki ja võib sattuda koomasse. Mina seda nii ei näe. Hiiumaa vald ei ole koomas. Vald teeb otsuseid, et Hiiumaa inimestel oleks siin hea elada ka kümne ja kahekümne aasta pärast.