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VASTUKAJA | Hiiumaa vald ei ole koomas, vaid investeerib inimestesse

Hiljuti saime Hiiu Lehe veergudelt lugeda justkui Hiiumaa vald investeeriks end lõhki ja võib sattuda koomasse. Mina seda nii ei näe. Hiiumaa vald ei ole koomas. Vald teeb otsuseid, et Hiiumaa inimestel oleks siin hea elada ka kümne ja kahekümne aasta pärast.
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Reili Rand. | Piret Reidak

Jah, need otsused maksavad raha. Kärdla uue lasteaia ehituseelarve ulatub 7,3 miljoni euroni. Pargi tn 3 hooldekodu senine 2,2 miljoni euro suurune eelarve vajab juurde 700 000 eurot. Need on suured summad ja maksumaksja raha kasutamise puhul tulebki iga euro üle aru pidada. Aga ainult summasid vaadates jääb vastamata kõige olulisem küsimus: mille jaoks me seda raha kulutame?

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