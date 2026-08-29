GALERII | Tunnustati Hiiumaa haridustöötajaid

Aasta klassiõpetaja ja Hiiumaa aasta õpetaja 2026 – Kristi Reineberg
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Ostan ajaloolisi kalapüügiõigusi. Kõik pakkumised on oodatud.
Tel 5804 4771
Alates 3. septembrist ostan esmaspäeviti ja neljapäeviti Hiiumaal pohli järgnevalt: Suuremõisas kl 11.30, Käinas 11.45, Nõmbas 12, Tubalal 12.15, Kärdlas 12.30. Tel 5342 1841
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