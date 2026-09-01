TERE KOOL | Esimeses klassis alustab 66 last

1. septembril 2026. aastal alustavad õppetööd 1. klassis:
Kärdla Kool
Sel õppeaastal läheb Hiiumaal esimesse klassi 66 last, neist Kärdlas 28, Käinas 17, Laukal 8, Emmastes 7, Suuremõisas 4 ja Paladel 2. Möödunud aastal läks esimesse klassi 78 last. Hiiumaal on lasteaedades 77 koolieelikut.
1. septembril 2026. aastal alustavad õppetööd 1. klassis:
Kärdla Kool
Ostan ajaloolisi kalapüügiõigusi. Kõik pakkumised on oodatud.
Tel 5804 4771
Alates 3. septembrist ostan esmaspäeviti ja neljapäeviti Hiiumaal pohli järgnevalt: Suuremõisas kl 11.30, Käinas 11.45, Nõmbas 12, Tubalal 12.15, Kärdlas 12.30. Tel 5342 1841
Kärdla Kooli ja Hiiumaa gümnaasiumi õpilased alustasid uut kooliaastat juba tavaks saanud rongkäiguga läbi Kärdla Keskväljaku.
Keskkonnaagentuuri andmetel oli Eestis tervikuna tänavune august ilma poolest üsna harju keskmine, kuid Hiiumaal paistis keskmisest rohkem päikest ning ka vihma jagus Hiiumaa eri...
Hiiumaa Ametikooli viimane direktor Ivo Eesmaa avaldas oma viimase kõne, mis jäi tormi tõttu pidamata kooli lõpupeol, mis oli ühtlasi ka vilistlaste kokkutulek.
Suuremõisa lossikompleksi tuleviku üle peetud arutelul näeb Hiiumaa vald ühe võimalusena kompleksi ühist haldamist riigi ja valla poolt. Ministeeriumite esindajate sõnul pole konkreetset lahendust...