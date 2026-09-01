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TERE KOOL | Esimeses klassis alustab 66 last

Sel õppeaastal läheb Hiiumaal esimesse klassi 66 last, neist Kärdlas 28, Käinas 17, Laukal 8, Emmastes 7, Suuremõisas 4 ja Paladel 2. Möödunud aastal läks esimesse klassi 78 last. Hiiumaal on lasteaedades 77 koolieelikut.
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1. september algas Kärdlas traditsioonilise rongkäiguga. | Foto: Eike Meresmaa

1. septembril 2026. aastal alustavad õppetööd 1. klassis:

Kärdla Kool

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