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GALERII | Muinastulede ööd tähistati Villalaos

Laupäeva õhtul kogunesid Kärdla elanikud ja sõbrad Villalattu, et üheskoos tähistada muinastulede ööd.
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Muinastulede öö lõke süüdati Villalao ees, kuhu oli kogunenud hulgaliselt rahvast. | Foto: Arabella Valtin

Õhtu algas Villalaos ansambli Vennad Elmid saatel, kelle muusika järgi sai tantsida ja kaasa laulda. Seejärel süüdati Villalao ees lõke ning pidu jätkus tantsu ja muusikaga.

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