GALERII | Muinastulede ööd tähistati Villalaos

Õhtu algas Villalaos ansambli Vennad Elmid saatel, kelle muusika järgi sai tantsida ja kaasa laulda. Seejärel süüdati Villalao ees lõke ning pidu jätkus tantsu ja muusikaga.
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