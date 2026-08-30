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KÖIK JÜTUD | Väike tagasivaade veerandsajandile Ivo Eesmaaga

31. augustil lõpetavad töö Hiiumaa riigigümnaasium HIIG ning Hiiumaa Ametikool. Viimane tööpäev on ühtlasi mõlema kooli direktoril Ivo Eesmaal, kes alustas direktori tööd 26 aastat tagasi, kui temast sai Kärdla Keskkooli direktor. Aeg koolidirektorina on kindlasti olnud tema elutöö ning kahtlemata jätnud jälje ka Hiiumaa hariduse ajalukku. Hiiu Leht teeb väikese tagasivaate sellele veerandsajandile, keskendudes tema gümnaasiumis töötatud ajale.
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Ivo Eesmaa pälvis ka Hiiumaa valla tänukirja | Arabella Valtin

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