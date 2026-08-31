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GALERII | J.M.K.E andis Viscosas raju kontserdi

Laupäeva õhtul vallutas Viscosa Kultuuritehase punkansambel J.M.K.E, kelle 40. sünnipäevatuur tõi bändi üle 25 aasta taas Hiiumaale.
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J.M.K.E ja GPBB Viscosas. | Foto: Eike Meresmaa

J.M.K.E esimene kontsert toimus 18. jaanuaril 1986, kui astuti üles Vinnis bändi Turist soojendajana. Bänd on kokku avaldanud tosinkond albumit, millest viimased “Kirves, haamer, kühvel ja saag” (2016) ja “Joon” (2018) on senini ilmunud ainult melomaanide rõõmuks väikeses tiraažis kassetina. Loomingu hulka mahub veel hulk singleid ja teatrimuusikat. Alates 2012. aastast on bänd kolmeliikmeline: Villu Tamme (laul, kitarr; alates 1986), Reimo Va (basskitarr; alates 2000) ja Roland Sutt (trummid; alates 2012)

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