Reeni Metsküla ja Mari-Liis Leivalt tulevad intervjuule otse traditsiooniliselt Hiiumaa haridustöötajate tänusündmuselt. Mõlemal on näpus pikad päevalilled ja hortensiad. Meeleolu on rõõmus ja ärev.
PERSOON
UUS ALGUS | Karjääripööre viis Reeni ja Mari-Liisi õpetajaks
Mari-Liis Leivalt ja Reeni Metsküla seisavad sel sügisel silmitsi uue ja erilise algusega. Mõlemad on teinud elus karjääripöörde ning alustavad õppeaastat oma esimese klassiga – Reeni Käinas ja Mari-Liis Kärdlas.
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