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UUS ALGUS | Karjääripööre viis Reeni ja Mari-Liisi õpetajaks

Mari-Liis Leivalt ja Reeni Metsküla seisavad sel sügisel silmitsi uue ja erilise algusega. Mõlemad on teinud elus karjääripöörde ning alustavad õppeaastat oma esimese klassiga – Reeni Käinas ja Mari-Liis Kärdlas.
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Uued õpetajad Reeni Metsküla (vasakul) ja Mari-Liis Leivalt alustavad tänavu oma esimese klassiga – Reeni Käina Koolis ja Mari-Liis Kärdla Koolis. | Fotod: Arabella Valtin

Reeni Metsküla ja Mari-Liis Leivalt tulevad intervjuule otse traditsiooniliselt Hiiumaa haridustöötajate tänusündmuselt. Mõlemal on näpus pikad päevalilled ja hortensiad. Meeleolu on rõõmus ja ärev.

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