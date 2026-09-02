HTM-i riigikoolide osakonna vanemnõuniku Alo Savi sõnul võtab uue võimaluse tutvustamine ja kinnistumine aega.
UUDISED
KASIN HUVI | Turismiteeninduse erialal alustas vaid kolm noort
Kasinat huvi Hiiumaa gümnaasiumi ja rakendusliku kolledži ( HIIG+) uue turismiteeninduse kutsekeskhariduse eriala vastu peab haridus- ja teadusministeerium uue eriala käivitamisel ootuspäraseks ning kinnitab, et õpe avatakse.
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