Jälgi meid
Moosikonkurss

TÄNAVAKÜSITLUS

TÄNAVAKÜSITLUS | Kuidas jäite suvega rahule?

Avatar photo
Fotod: Eike Meresmaa

Monika

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Viimased kuulutused

Veel lugemist:

PÄÄSTE

LIIKLUSÕNNETUS | Naine sõitis autoga kraavi

3. septembri hommikul kell 8.59 said politsei ja pääste väljakutse Laartsa külla, Emmaste–Luidja maantee 13. kilomeetrile, kus sõiduauto oli teelt välja kraavi sõitnud ja...

1 tund ago

ARVAMUS

REPLIIK | Õhus rippuv arengukava

Praegu on koostamisel Hiiumaa valla arengukava 2040+. Valla kodulehelt saab igaüks materjale lugeda ja loosunglikud eesmärgid on uhkelt sõnastatud. Kuid sellel arengukaval on üks...

1 tund ago

HOBI

INTARSIAMEISTER | Hiiumaa ühe suve lugu 592 puidust detailiga

Lained noolivad liivast ja kivist kallast, omal vahujänesed kukil. Kaldal troonivad tuletornid: Eiffeli pitseriga Ristna, kõhukas Kõpu, sihvakas Tahkuna ja teisedki: Sõru ja Orjaku...

2 tundi ago

REPORTAAŽ

TÖÖVARJUNA PRAAMI LAADIMAS | Elu sadamas: Bronn läbi, saadan üldi

Praamisõit on saareelu lahutamatu osa. Aga tavaliselt ei märka paljud seda, mis toimub sadamas enne seda, kui autod mõne minutiga laevale jõuavad.

2 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×