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KULTUUR

KASSARI KLASSIKA TULEVIK | Suur muusika leidis endale väikese koha

Viis aastat menukaid tasuta Kassari Klassika kontserte paneb korraldaja küsima, kuidas edasi? Kas areneda suuremaks, eripärasemaks või hoopis valida mõni kolmas tee?
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Kassari Klassika õhtukontsertil kõlas muusika küünlavalgel. | Foto: Raul Vinni

Kui me viis aastat tagasi üheks suviseks õhtuks Kassari kabeli uksed avasime, kandis seda mõtet soov tuua professionaalne kammermuusika tagasi oma kõige ehedamasse ja inimlikumasse mõõtmesse. Kui 4. septembri galakontserdiga jõuab lõpule Kassari Klassika viies juubelihooaeg ja täis saab ligi poolsada kontserti, võime tõdeda, et esialgsest julgest unistusest on kasvanud Kassari kultuurielu üks kesksemaid ja oodatumaid traditsioone. 

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