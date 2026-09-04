KASSARI KLASSIKA TULEVIK | Suur muusika leidis endale väikese koha

Kui me viis aastat tagasi üheks suviseks õhtuks Kassari kabeli uksed avasime, kandis seda mõtet soov tuua professionaalne kammermuusika tagasi oma kõige ehedamasse ja inimlikumasse mõõtmesse. Kui 4. septembri galakontserdiga jõuab lõpule Kassari Klassika viies juubelihooaeg ja täis saab ligi poolsada kontserti, võime tõdeda, et esialgsest julgest unistusest on kasvanud Kassari kultuurielu üks kesksemaid ja oodatumaid traditsioone.
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02.09.2026
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02.09.2026
Hiiumaa Jahimeeste Seltsis algab 12. septembril kl 9 jahitunnistuse taotlejate kursus. Koolituspäevad on 12.-13., 19.-20. ja 26.-27. septembril. Täiendav informatsioon https://hjs.ee/jahitunnistuse-taotlejate-kursus/ või telefonil 508 8618 ja e-posti teel hiiu.jahindus@gmail.com
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