ARVO PÄRT 91 | Pärdi päevad jõuavad Hiiumaale

Kärdla kirikus kell 18 algavad kontserdil astub üles Trio ’95 koosseisus viiuldaja Robert Traksmann, tšellist Marcel Johannes Kits ja pianist Rasmus Andreas Raide. Kavas kõlab Wolfgang Amadeus Mozarti, Tōru Takemitsu, Arvo Pärdi ja Pēteris Vasksi looming.
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