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TÖÖPAKKUMINE | Hiiumaa Spordiliit otsib uut peasekretäri

Hiiumaa Spordiliit otsib oma meeskonda peasekretäri, kelle ülesandeks saab liidu igapäevase töö juhtimine ning Hiiumaa spordielu ja liikumisharrastuse arendamine.
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Hiiumaa Spordiliidu peasekretär Kertu Rand. | Erakogu

Praegu peasekretärina töötav Kertu Rand julgustab huvilisi kandideerima.

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