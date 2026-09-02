TÖÖPAKKUMINE | Hiiumaa Spordiliit otsib uut peasekretäri

Praegu peasekretärina töötav Kertu Rand julgustab huvilisi kandideerima.
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• Ostan ajaloolisi kalapüügiõigusi. Kõik pakkumised on oodatud.
Tel 5804 4771
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Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.
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