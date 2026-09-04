See kahte erinevat, kuid samas nii sarnast liikumisstiili liitev üritus oli hiidlaste jaoks eriliselt tähendusrikas. Lavastusgruppi kuulus päris mitu Hiiumaaga seotud liiget ning vägesid juhatasid meie saare vägevad tantsunaised. Lõppetenduse pealavastajaks oli Tiina Kaev ning tema paremaks käeks Helle-Mare Kõmmus. Nende ning ka Jaanika Kuuse juhendamisel sõitis Hiiumaalt Pärnusse terve suur bussitäis tantsuarmastajaid. Võimlejaid esindasid Tiina Tantsustuudio neiud ja ka naisvõimlemisrühm Liine, rahvatantsijaid naisrühm Kohvilähkrid ning noorterühm Naadresed koos täiendusega segarühmast Taidelaid.
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MEILE KIRJUTATAKSE | Võimlemist ja rahvatantsu üheks punumas
Augusti keskpaigas täitsid suvepealinna Pärnu üle 2500 võimleja ja rahvatantsija erinevatest Eesti paikadest, et nautida ühiselt tantsu ja võimlemise võlu esmakordselt toimunud VõraFestil.
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