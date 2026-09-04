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PÄÄSTE

LIIKLUSÕNNETUS | Naine sõitis autoga kraavi

3. septembri hommikul kell 8.59 said politsei ja pääste väljakutse Laartsa külla, Emmaste–Luidja maantee 13. kilomeetrile, kus sõiduauto oli teelt välja kraavi sõitnud ja külili vajunud.
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Kuvatõmmis tarktee.ee

Politsei teatel juhtis

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