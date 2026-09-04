LIIKLUSÕNNETUS | Naine sõitis autoga kraavi

Politsei teatel juhtis
Viimased kuulutused
04.09.2026
Õhk-õhk ja õhk-vesi soojuspumpade müük paigaldus ja hooldus Hiiumaal. Helista või kirjuta ja küsi lisa! Hooldusega hoiate kokku kallist elektrit! Tel.56483101, kodutalukliima@gmail.ee
02.09.2026
Selle hooaja viimased laskekatsed toimuvad 15. septembril algusega kl 16 Paluküla lasketiirus. Lasketiir on avatud kl 16–20, kui laskjaid jätkub. Huviliste puudumisel suletakse tiir kl 18.30. Ootame rohket osavõttu! Hiiumaa Jahimeeste Selts
02.09.2026
Hiiumaa Jahimeeste Seltsis algab 12. septembril kl 9 jahitunnistuse taotlejate kursus. Koolituspäevad on 12.-13., 19.-20. ja 26.-27. septembril. Täiendav informatsioon https://hjs.ee/jahitunnistuse-taotlejate-kursus/ või telefonil 508 8618 ja e-posti teel hiiu.jahindus@gmail.com
02.09.2026
HIIU METSAHOOLDUS OÜ ostab metsakinnistuid ja raieõigust. Teeme Teile alati parima pakkumise! Tel 5615 6770, 508 4116, hiiumetsahooldus@gmail.com
02.09.2026
Majade ja katuste värvimine. Tel 5781 0103
02.09.2026
Rendile anda tellingud, kuni 150 m² seina katmiseks, 15 eurot/päev. Tel 514 1187
Veel lugemist:
ARVAMUS
Praegu on koostamisel Hiiumaa valla arengukava 2040+. Valla kodulehelt saab igaüks materjale lugeda ja loosunglikud eesmärgid on uhkelt sõnastatud. Kuid sellel arengukaval on üks...
HOBI
Lained noolivad liivast ja kivist kallast, omal vahujänesed kukil. Kaldal troonivad tuletornid: Eiffeli pitseriga Ristna, kõhukas Kõpu, sihvakas Tahkuna ja teisedki: Sõru ja Orjaku...
REPORTAAŽ
Praamisõit on saareelu lahutamatu osa. Aga tavaliselt ei märka paljud seda, mis toimub sadamas enne seda, kui autod mõne minutiga laevale jõuavad.