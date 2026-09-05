Interpreedid Mari Tampere-Bezrodny, Peeter Paemurru, Piia Paemurru ja Adrian Paemurru tõid kuulajateni hinge paitavaid klassikalise muusika pärleid Pärdilt, Bachilt, Schubertilt, Brahmsilt, Sibeliuselt ja teistelt heliloojatelt. Kuulda sai ka Ester Mägi teost “Kassari kadakad” ning Adrian Paemurru käe all kõlasid ka lummavad harpejji helid.
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GALERII | Kassari Klassika juubelihooaeg sai kauni finaali
Reede õhtul jõudis Kassari kabelis galakontserdiga lõpule Kassari Klassika viies juubelihooaeg. Viie hooaja jooksul on kontserdisari toonud kuulajateni ligi poolsada kontserti. Ka seekord oli kabel rahvast tulvil.
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