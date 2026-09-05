PÜHAPÄEVAL KINOS | Hiiumaal filmitud “August“ jõuab ekraanile

Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi filmikunsti tudengite lõputööna valminud pooletunnine film linastub 6. septembril kell 18. Linastus on tasuta ning kohal on ka filmi tegijad.
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