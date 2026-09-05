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KULTUUR

PÜHAPÄEVAL KINOS | Hiiumaal filmitud “August“ jõuab ekraanile

Mullu septembris Hiiumaal üles võetud lühifilm “August“ on valmis saanud ning jõuab pühapäeval Hiiumaa Kinos vaatajate ette.
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Lühifilm "August". | Erakogu

Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi filmikunsti tudengite lõputööna valminud pooletunnine film linastub 6. septembril kell 18. Linastus on tasuta ning kohal on ka filmi tegijad.

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