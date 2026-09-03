HIIUMAA ARENGUKAVA | Mida ütleb rahva tagasiside?

Oma esimeses artiklis “Arengukava või hääbumise haldamise kava?” keskendusin ma Hiiumaa valla töös oleva arengukava põhilisele ideele ehk selle puudumisele. Järgmises loos “Ehk siiski areneks?” kirjutasin, et arengukava peab kõigepealt vastama ühele lihtsale küsimusele: mis on eesmärk?