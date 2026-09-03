Minu pakutud loogika oli samuti lihtne – majandus, ränne, rahvastik. Kui tahame, et Hiiumaa rahvastik stabiliseeruks ja hiljem kasvaks, peame kõigepealt looma põhjuse, miks inimene siia tuleb ja jääb: töö, sissetulek, ettevõtlusvõimalus ja perspektiiv.
ARVAMUS
HIIUMAA ARENGUKAVA | Mida ütleb rahva tagasiside?
Oma esimeses artiklis “Arengukava või hääbumise haldamise kava?” keskendusin ma Hiiumaa valla töös oleva arengukava põhilisele ideele ehk selle puudumisele. Järgmises loos “Ehk siiski areneks?” kirjutasin, et arengukava peab kõigepealt vastama ühele lihtsale küsimusele: mis on eesmärk?
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