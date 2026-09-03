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ARVAMUS

HIIUMAA ARENGUKAVA | Mida ütleb rahva tagasiside?

Oma esimeses artiklis “Arengukava või hääbumise haldamise kava?” keskendusin ma Hiiumaa valla töös oleva arengukava põhilisele ideele ehk selle puudumisele. Järgmises loos “Ehk siiski areneks?” kirjutasin, et arengukava peab kõigepealt vastama ühele lihtsale küsimusele: mis on eesmärk?
Roman Lukas. Pensionär, Mereväekapten reservis, viie lapse isa ja vanaisa. | Erakogu

Minu pakutud loogika oli samuti lihtne – majandus, ränne, rahvastik. Kui tahame, et Hiiumaa rahvastik stabiliseeruks ja hiljem kasvaks, peame kõigepealt looma põhjuse, miks inimene siia tuleb ja jääb: töö, sissetulek, ettevõtlusvõimalus ja perspektiiv.

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