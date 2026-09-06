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KIRI SAARELT

KIRI TAUKSI SAARELT | Mineviku ja tänapäeva ristumispunkt

Esmast seost Tauksi saare ja Hiiumaa vahel tähistab parvlaev “Tiiu”, mis kauguses Tauksi saare nurga tagant silmapiirile ilmub, kui me paadiretk Tauksile vaevu täistuuridel käima on läinud.
Meelis Viht. | Erakogu

Nimelt on käsil teekond Tauksile tööle Eestimaa Looduse Fondi talgulistega ja see laev mõjub justkui ilmutus või märk meenutamaks, et ajalooliselt on Tauksi saar olnudki iidsete Hiiumaale minevate taliteede peatumispaik.

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