ANNA OMA HÄÄL | Hiiumaa aasta õppijaks valiti Martina Martinson-Nigu

37-aastane Martina Martinson-Nigu töötas terviseedendajana, kui nägi Kärdla politseijaoskonna uurija töökuulutust. Uurijaametist unistanud naine kahtles esialgu, kas politseitööga alustamiseks pole juba liiga hilja, kuid saatis avalduse siiski kandideerimise viimasel päeval teele. Püsivalt ametisse jäämiseks tuli tal teha juhiluba ja läbida Sisekaitseakadeemias politseiametnike erialane täiendõpe. Uues ametis oli tema jaoks suurim proovikivi seadustes orienteerumine, mille juures oli abiks kogenud kolleeg ja mentor Kalli Samorodni. Martina läheb enda sõnul igal hommikul tööle hea tundega.