Kärdla Linnaraamatukogu korraldas lugemistunni puhul kaks ühislugemist. Hommikul kogunesid Kärdla Kooli 1. klassi õpilased raamatukokku, kus neile loeti Aino Perviku raamatut „Paula esimene koolipäev“. 2. klassi õpilased koos õpetaja Kaira Västrikuga võtsid raamatud kaasa keskväljaku puhkealale. Lugemiseks sai igaüks valida endale huvipakkuva raamatu.
GALERIID
GALERII | Lugemiseks leiti kõikvõimalikke paiku
8. septembril tähistati üle Eesti rahvusvahelist kirjaoskuse päeva lugemistunniga. Kärdlas võtsid raamatud kätte eri vanuses koolilapsed, kes lugesid nii raamatukogus, keskväljakul, linnapargis kui ka koolimajas.
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