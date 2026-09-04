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INTARSIAMEISTER | Hiiumaa ühe suve lugu 592 puidust detailiga

Lained noolivad liivast ja kivist kallast, omal vahujänesed kukil. Kaldal troonivad tuletornid: Eiffeli pitseriga Ristna, kõhukas Kõpu, sihvakas Tahkuna ja teisedki: Sõru ja Orjaku ja Hiiessaare. See on üks imetabane kollaaž Hiiumaa tuletornidest.

Ilmar Iva hoiab käes oma värskeimat intarsiatööd "Dagö tuletornid", mille 592 detaili on valmistatud 25 puiduliigist.

Ei, see pole suvisel Hiiumaa-reisil tehtud foto, pole ka pintsliga maalitud suvemälestus nagu filmis “Ühe suve akvarellid”. Kivine kallas, seda noolivad lained ja kaldal kõrguvad tuletornidki on valmistatud…puidust. Iga pisimgi detail on käsitsi välja nikerdatud ja enam kui poole tuhande pusletükina paika sätitud nii, et moodustub mitmemõõtmeline pilt. See on ühe suve intarsia. 

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