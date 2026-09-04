INTARSIAMEISTER | Hiiumaa ühe suve lugu 592 puidust detailiga

Ei, see pole suvisel Hiiumaa-reisil tehtud foto, pole ka pintsliga maalitud suvemälestus nagu filmis “Ühe suve akvarellid”. Kivine kallas, seda noolivad lained ja kaldal kõrguvad tuletornidki on valmistatud…puidust. Iga pisimgi detail on käsitsi välja nikerdatud ja enam kui poole tuhande pusletükina paika sätitud nii, et moodustub mitmemõõtmeline pilt. See on ühe suve intarsia.