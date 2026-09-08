TÄNAVAKÜSITLUS | Kuidas valitud president meeldib?

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UUDISED
Tallinna loomaaed ootab ka sel sügisel kõiki lasteaedu, koole ja kogukondi üle Eesti osalema kõrvitsate kogumiskampaanias.
KULTUUR
Rühmitus HiKu, millesse on koondunud Hiiumaa kunstnikud, avas selle sügise ülevaatenäituse, nagu viimasel ajal tavaks saanud, Kärdla Kultuurikeskuse galeriis. Näituse kujundaja Valev Sein tahtis...
GALERIID
8. septembril tähistati üle Eesti rahvusvahelist kirjaoskuse päeva lugemistunniga. Kärdlas võtsid raamatud kätte eri vanuses koolilapsed, kes lugesid nii raamatukogus, keskväljakul, linnapargis kui ka...
UUDISED
Möödunud nädalal anti Hiiumaa politseile teada kahest vargusest. Ühe juhtumi puhul varastati seisvast sõidukist rahakott, politsei alustas juhtumis väärteomenetlust. Samuti anti politseile teada, et...