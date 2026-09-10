NAPP VÕIT | Karl Kukk võitis Hiiumaa lahtised meistrivõistlused discgolfis

Kukk läbis kaks ringi kokku 117 viskega, saades avaringil tulemuseks 59 ja teisel ringil 58 viset. Teist kohta jagasid 118 viskega Karl Johan Kastein ja Tarmo Laiksoo. Neist omakorda ühe viske kaugusele jäid Andreas Voole, Kristian Laupa ja Magnus Koit, kes lõpetasid kõik 119 viskega.
Viimased kuulutused
Veel lugemist:
POLITSEI
Hiiumaal on viimastel nädalatel politseile teatatud mitmest vargusest. Politsei ei näe praegu Hiiumaal varguste üldist sagenemist varasemaga võrreldes.
UUDISED
Heltermaa-Rohuküla praamiliinil kasvas tänavuse suvega nii reisijate kui sõidukite arv ning rekordi püstitasid nii jalgrataste vedu kui augustikuu sõidukite arv. Püsielaniku piletiga reisijate arv...
GALERIID
Kolmapäeva õhtul kogunes Kärdla linnaparki ligi 200 liikumishuvilist, et võtta osa selle sügise esimesest Ringleva Sügise sündmusest.
UUDISED
Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras allkirjastas määruse, mille järgi saavad Hiiumaa ja Saaremaa püsielanikud alates 22. septembrist mandri kaudu naabersaarele sõites kasutada püsielaniku...