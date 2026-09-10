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SPORT

NAPP VÕIT | Karl Kukk võitis Hiiumaa lahtised meistrivõistlused discgolfis

Karl Kukk võitis Hiiumaa lahtiste discgolfi meistrivõistluste üksikmängu Pro Open klassi, edestades lähimaid konkurente vaid ühe viskega.
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Discgolfi Hiiumaa arvestuse paarismängu esikolmik. | Foto: Erakogu

Kukk läbis kaks ringi kokku 117 viskega, saades avaringil tulemuseks 59 ja teisel ringil 58 viset. Teist kohta jagasid 118 viskega Karl Johan Kastein ja Tarmo Laiksoo. Neist omakorda ühe viske kaugusele jäid Andreas Voole, Kristian Laupa ja Magnus Koit, kes lõpetasid kõik 119 viskega.

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