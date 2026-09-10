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SPORT

NOPITI MEDALEID | Orienteerujad Eesti tipus

Hiiumaa Orienteerujate Klubi sportlased võitsid nädalavahetusel Valgamaal Oorel peetud Eesti meistrivõistlustelt seitse medalit. Tavarajal teenisid hiidlased ühe Eesti meistritiitli, kaks hõbedat ja kaks pronksi ning noorte ja veteranide teateorienteerumises lisandus hõbe ja pronks.
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Edit Kannel, Elo Saue, Tiina Koit, Atso Kesküla, Mia Esta ja Joosep Esta. | Foto: Hiiumaa Orienteerujate Klubi

Oore võistlusmaastik Aheru järve ääres pani orienteerujad korralikult proovile. Eesti Orienteerumisliidu kirjelduse järgi ulatusid kõrguste vahed mägisel maastikul 40 meetrini ning tormimurd ja kõrge rohurinne muutsid metsa kohati raskesti läbitavaks. Rajad olid pikad ja tehniliselt keerukad ning väsimuse kasvades muutus teevalikute tegemine järjest olulisemaks. Võistluse korraldas MTÜ Aarain Team.

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