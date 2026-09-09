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AHTO ILMAJUTUD

AHTO ILMAJUTUD | Soe meri hoiab öökülmad eemal

Ilm keerab üha enam sügise nägu. On ju kalendris juba ka septembri keskpaik. Soe merevesi (16…18°C) hoiab aga temperatuuri üsna ühtlasena ja öökülmad kindlalt eemal.
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Foto: Erakogu

Neljapäeval (10.09) areneb Soome kohal pisike osatsüklon ning ilm on üsna vihmane. Välistatud pole ka äike.

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