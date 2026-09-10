Hiiumaa koolidest neljas koolis algavad tunnid enne kella üheksat.
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UUS NÕUE | Hiiumaal eelistatakse varasemat koolitundide algust
Alates sellest õppeaastast kehtiva nõude järgi peaks koolipäev üldhariduskoolides üldjuhul algama kell üheksa või hiljem, kuid erandkorras ja tõsistel põhjustel ning kooli ja koolipidaja vastastikusel kokkuleppel võib koolipäev alata ka varem. Haridusministeerium rõhutab, et ainuüksi koolipere eelistus või lapsevanemate päevakava pole erandiks piisav põhjendus.
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