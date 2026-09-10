GALERII | Ringlev Sügis tõi linnaparki ligi 200 liikujat

Pargis oli maha märgitud 700 meetri pikkune ring, mida sai ühe tunni jooksul läbida endale sobivas tempos joostes, kõndides või kepikõndi tehes. Iga läbitud ringi järel oli võimalik valida loosipilet, mis pakkus põnevust ja väikeseid üllatusi.
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