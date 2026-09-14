Kaitseressursside Ameti (KRA) riigikaitselise hariduse valdkonnajuht Aare Jamnes sõnas, et preemiaprogramm annab võimaluse tunnustada ka neid koolitöötajaid, kes ei õpeta otseselt riigikaitset, kuid toetavad selgelt noorte kaitsetahte ja teadlikkuse kasvu oma igapäevase tööga.
UUDISED
MÄRKA TEGIJAT | Hiiumaalt otsitakse riigikaitsesse panustavaid koolitöötajaid
Kaitseressursside Amet ootab kandidaate 2026. aasta koolitöötaja preemiakonkursile, mille eesmärk on tunnustada koolitöötajaid riigikaitse valdkonna silmapaistva edendamise, õpilaste seas kaitsetahte arendamise ja ajateenistuse populariseerimise eest. Kandidaate oodatakse ka Hiiumaalt.
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