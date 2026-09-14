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MÄRKA TEGIJAT | Hiiumaalt otsitakse riigikaitsesse panustavaid koolitöötajaid

Kaitseressursside Amet ootab kandidaate 2026. aasta koolitöötaja preemiakonkursile, mille eesmärk on tunnustada koolitöötajaid riigikaitse valdkonna silmapaistva edendamise, õpilaste seas kaitsetahte arendamise ja ajateenistuse populariseerimise eest. Kandidaate oodatakse ka Hiiumaalt.
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Tagasivaade Hiiumaa ja Saaremaa kodutütarde ja noorkotkaste õppepäevale, kus harjutati tegutsemist kriisiolukorras. | Foto: Eike Meresmaa

Kaitseressursside Ameti (KRA) riigikaitselise hariduse valdkonnajuht Aare Jamnes sõnas, et preemiaprogramm annab võimaluse tunnustada ka neid koolitöötajaid, kes ei õpeta otseselt riigikaitset, kuid toetavad selgelt noorte kaitsetahte ja teadlikkuse kasvu oma igapäevase tööga.

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