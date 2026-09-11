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ARVAMUS

ARVAMUS | Kes küll aitaks memme püsti?

Tähtsate asutuste vaidlus selle üle, kes peaks kodus kukkunud eaka püsti aitama, paneb paratamatult küsima, kas me räägime ikka inimesest või lihtsalt ühest tüütust Exceli-probleemist.
Helen Mihelson on hiidlasest ajakirjanik. | Foto: Erakogu

Kaltsuvaip on ikka siin.

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