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PÄRNU SÜGISREGATT | Hiiumaa purjetajad võistlesid Pärnus

Jahtklubi Dago noorpurjetajatest sai Pärnu Sügisregatil parima tulemuse Hugo Oago, kes lõpetas Optimisti klassis 77 osaleja konkurentsis 26. kohal.

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Hiidlased Pärnu Sügisregatil. Vasakult: Lukas Parra, Hugo Oago, treener Margus Saar, Hugo Laanmets ja Stig Telvik. | Foto: Kai Kallas

Oago tegi oma parima sõidu regati avapäeval, kui Pärnu lahel puhunud tugev, keskmiselt üle 10 meetri sekundis puhunud tuul ja kõrge laine muutsid võistlusolud keeruliseks. Esimeses sõidus finišeeris ta 10. kohal. 

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