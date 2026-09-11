PÄRNU SÜGISREGATT | Hiiumaa purjetajad võistlesid Pärnus

Oago tegi oma parima sõidu regati avapäeval, kui Pärnu lahel puhunud tugev, keskmiselt üle 10 meetri sekundis puhunud tuul ja kõrge laine muutsid võistlusolud keeruliseks. Esimeses sõidus finišeeris ta 10. kohal.
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